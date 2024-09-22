أمطار رعدية تتعدى 40 ملم وبرد على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 30 ملم محليا وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد. وهذا بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا من نهار اليوم الأحد.

على كل من ولايات تندوف، بني عباس، و بشار.

كما ستعرف كل من الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، عين الدفلى، الشلف، غليزان، ومعسكر، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات البرد. وهذا بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

كما نبهت المصلحة ذاتها من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 30 ملم محليا، مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الإثنين. على كل من ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، تيارت، تيسمسيلت، المدية، البويرة، الجلفة، و الأغواط.

وستشهد بعض الولايات الأخرى، تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 40 ملم محليا وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بداية من الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد لتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم غد الاثنين.

أما عن الولايات المعنية بهذا التنبيه فذكرت المصلحة ذاتها، غرداية، ورقلة، تقرت، أولاد جلال، المغير، بسكرة، الوادي، باتنة. خنشلة، تبسة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، قالمة، سوق أهراس، جيجل، سكيكدة، عنابة، و الطارف.