أمطار رعدية تتعدى 40 ملم وبرد في 29 ولاية

حذرت، مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، في نشرية خاصة، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتراوح بين 20 إلى 30 ويمكن تتعدى 40 ملم محليا.

كما ستكون الأمطار، مرفوقة بتساقط حبات البرد بداية من منتصف نهار اليوم السبت وتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الأحد.

اما الولايات المعنية، فهي كل من تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان. الشلف، سعيدة، عين الدفلى، تيارت وتيسمسيلت.

وفي نشرية خاصة ثانية، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتراوح بين 20 إلى 30 ملم و يمكن أن تتعدى 40 ملم محليا.

وستكون الأمطار، تتعدى 40 ملم محليا، ومرفوقة بتساقط لحبات البرد بداية من منتصف نهار اليوم السبت. وتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا. في كل من

وفي تنبيه لها، حذرت المصلحة ذاتها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل. النعامة، المدية، البليدة والجزائر العاصمة، بومرداس، البويرة وتيزي وزو. الأغواط، الجلفة، المسيلة وبرج بوعريريج.

كما ستشهد بعض الولايات الجنوبية، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بداية من الساعة 15:00 اليوم وتستمر إلى غاية منتصف الليل. وهذا في كل من تمنراست، برج باجي مختار و إن قزام.