أمطار رعدية تتعدى 40 ملم ورياح قوية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، في نشرية خاصة، من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محلي. كما تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد، حيث ستتراوح بين 20 و 40 ملم محليا. وهذا إلى غاية منتصف نهار اليوم.

وذكرت النشرية ذاتها، أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية. إضافة إلى بومرداس، تيزي وزو، البويرة و برج بوعريريج.

كما نبه الديوان في نشرية خاصة أخرى، من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات البرد.

تتراوح بين 20 و 40 ملم و يمكن أن تتعدى محليا 50 ملم. وهذا إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم.

أما الولايات المعنية بالأمطار فهي كل من بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة و سطيف.

وفي تنبيه من المستوى الأول، ستعرف بعض ولايات الوطني تساقط أمطار رعدية معتبرة إلى غاية منتصف نهار اليوم. في كل من تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة و عين الدفلى.

في حين، نبهت الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم، إلى غاية الساعة 18:00 مساءً. على كل من الوادي، ورقلة و اليزي.