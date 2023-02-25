أمطار رعدية تتعدى 50 ملم بداية من مساء اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد في عديد ولايات الوطن.

كما أشارت المصلحة ذاتها، في نشرية خاصة، إلى أن الأمطار تتراوح بين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم محليا. ومن المرتقب أن تبدأ بالتساقط من الساعة السادسة مساء إلى غاية الثالثة بعد زوال الأحد.

أما الولايات المعنية بهذه الأمطار فهي كل من شمال تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، سعيدة وتيارت.

للإشارة، أصدرت مصالح الأرصاد، تنبيها، صبيحة اليوم السبت، يحذر من هبوب رياح قوية على عدة ولايات. حيث سيكون هبوب الرياح بداية من الساعة 15سا بعد زوال اليوم إلى غاية الساعة 21سا على ولايات: مستغانم، وهران وعين تيموشنت. وبداية من الساعة 09سا من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة 15سا بعد زوال اليوم على ولايات: جيجل، سكيكدة وعنابة.

كما أشار التنبيه ذاته، إلى أن هبوب رياح قوية سيكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من الساعة 09سا من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة 15سا بعد زوال اليوم على ولايات: بسكرة، ورقلة، جانت، تمنراست وإن قزام.

في حين، أعلنت من جهتها، الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم السبت، عن اضطرابات في برنامج الرحلات الداخلية. من وإلى مطارات غرداية، حاسي مسعود، الوادي وورقلة.

كما أوضحت الجوية الجزائرية في بيان لها، أن الاضطراب في الرحلات راجع لسوء الأحوال الجوية الناجم عن هبوب رياح رملية. في حين، أشارت الجوية الجزائرية، إلى أن هذا الإنذار ساري المفعول إلى غاية تحسن الأحوال الجوية.