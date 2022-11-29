أمطار رعدية تتعدى 50 ملم بداية من مساء اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، بكميات تصل إلى 40ملم. وهذا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة الأربعاء.

كما ذكرت النشرية الخاصة، أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، سطيف.

في حين، ستستمر الأمطار الرعدية تتعدى 50 ملم، إلى غاية الثالثة بعد زوال الأربعاء. أما الولايات المعنية، فهي كل من جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس.