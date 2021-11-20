أمطار رعدية تتعدى 50 ملم بداية من منتصف النهار

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 40 ملم محليا. كما سيستمر تساقط الامطار إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم.

وذكر تنبيه من المستوى الأول، للديوان، أن استمرار تساقط أمطار رعدية، يخص الولايات الجنوبية. كما جاء في التنبيه ذاته، كل من الولايات بشار، بني عباس و تندوف.

وفي تنبيه آخر للمصلحة ذاتها، حذرت من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 50 ملم محليا في الولايات الداخلية الغربية. كما سيكون تساقط الأمطار بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

وعن الولايات المعنية بالأمطار الرعدية ذكر التنبيه، كل من ولايات الجلفة، الأغواط، البيض، النعامة، المسيلة وباتنة.

ويرتقب عودة الاضطرابات الجوية والأمطار الرعدية المصحوبة بانخفاض درجات الحرارة بداية من هذا الأحد. كما أصدرت مصالح الأرصاد الجوية توقعات طويلة المدى، حسب النماذج الرقمية.

كما تبين من خلالها أن هناك سلسلة من الإضطرابات الجوية على مستوى البحر المتوسط بالولايات الشمالية. حيث ستشهد هذه المناطق أمطار غزيرة معتبرة ورياح إلى غاية نهاية الشهر.

وستخص الأمطار ولايات الجزائر العاصمة، الشلف، تيبازة، بومرداس، وبعض الولايات الساحلية. كما ستتراوح كمية الأمطار ما بين 80 إلى 100 ملم. بالإضافة إلى تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1200 متر.

ودعت المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين للرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر خاصة عند تردي الأحوال الجوية. والذي يميزه تساقط أمطار غزيرة قد تؤدي الى وقوع ضحايا جراء الفيضانات او السيول الجارفة.

وحذرت المديرية المواطنين من قطع السيول والوديان، والسباحة في مجرى السيول وتفادي قطع السيول الجارفة بالسيارات والإبتعاد عن الوديان وحوافها.

وشددت الحماية المدنية على مراقبة الأولاد، و الحرص على عدم تواجدهم بالوديان و السباحة فيها وفي البرك المائية والسدود. والحذر من الأسلاك الكهربائية، التي بإمكانها أن تسقط بفعل الرياح القوية

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