أمطار رعدية تتعدى 50 ملم بداية من منتصف نهار اليوم على 8 ولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة بداية من منتصف نهار اليوم على الولايات الوسطى والشرقية للوطن.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، فإن أمطار رعدية غزيرة تتعدى كميتها 50 ملم محليا ستتساقط بداية من منتصف نهار اليوم الأحد إلى غاية الساعة 06:00 من صبيحة الاثنين

بالمقابل ستتساقط الأمطار على ولايات بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل وسكيكدة، البويرة، سطيف وبرج بوعريريج.

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أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية في هذه الولايات

وحذّرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة. وجاء في النشرية أن كميات الأمطار قد تتعدى 120 ملم محليا.

صلاحية النشرية ستستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد.

وأضاف نفس المصدر أن الولايات المعنية: الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، المدية، بومرداس، الشلف، عين الدفلى، مستغانم، وهران، معسكر، سعيدة، غليزان، تيارت وتيسمسيلت.

وفي نفس السياق، وجّهت ذات المصالح تنبيه يحذر من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 40 ملم محليا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

أما الولايات المعنية: برج بوعريريج، بجاية، ميلة، تيزي وزو، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل والبويرة

رياح قوية تتعدى 50 كلم في الساعة وأمواج تصل إلى 3 أمتار

بالمقابل وفي تنبيه بحري، سيتم تسجيل هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 50 كلم في الساعة. أما علو الأمواج يصل إلى 3 أمتار إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

وجاء في ذات التنبيه أن السواحل المعنية: مستغانم، تنس، بوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.

أمطار تغلق الطرقات.. وإنقاذ أشخاص محاصرين

كشفت مصالح الحماية المدنية، أنه تم تسجيل عدة تدخلات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها معظم ولايات الوطن نتيجة التساقط الغزير للأمطار.