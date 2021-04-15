أمطار رعدية تتعدى 50 ملم على هذه الولايات

حذرت الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عبر نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى كميتها 50 ملم محليا.

وحسب نشرية خاصة، فإن تساقط الأمطار، سيكون على المناطق الغربية بداية من السادسة مساء إلى غاية التاسعة صباحا من الجمعة.

أما المناطق الشمالية الوسطى بداية من التاسعة ليلا لمنتصف نهار الجمعة، والشرقية بداية من فجر يوم الجمعة إلى منتصف النهار.

وعن الولايات المعنية هي كل من تلمسان، عين تموشنت، وهران، سيدي بلعباس، ومعسكر، العاصمة، البليدة، المدية، تيبازة، عين الدفلى، الشلف.

بالإضافة إلى بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، سطيف، ميلة، قسنطينة.