أمطار رعدية تتعدى 50 ملم محليا بداية من يوم الخميس

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، في نشرية خاصة من تساقط أمطار غزيرة على المناطق الوسطى والغربية. كما ستتعدى كمية الأمطار الرعدية المتوقعة 50 ملم محليا.

وحسب المصلحة ذاتها، فإن صلاحية النشرية بداية من الخميس الساعة السادسة صباحا إلى الجمعة الساعة السادسة صباحا.

أما الولايات المعنية، بالأمطار فهي كل من تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، الشلف وتيبازة.

إضافة إلى الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة والبليدة. والمدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، غيليزان ومعسكر.

كما أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية،أن الولايات الغربية للوطن ستعرف تساقط أمطار رعدية غزيرة ليلة اليوم الأربعاء إلى الخميس.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن تساقط الأمطار سيكون بداية من منتصف ليلة اليوم لتستمر إلى غاية صبيحة يوم الخميس على الأقل.وهذا بكميات تتعدى 40 ملم محليا كما ستتساقط الأمطار على ولايات الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان ووهران.

وتوقعت المصالح ذاتها، قدوم اضطراب جوي نشيط الفعالية محمّل بأمطار غزيرة وتساقط كثيف للثلوج على مرتفعات 700 متر. وحسب النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، فإن يوم الخميس سيشهد جو منخفض للضغط الجوي متمركز بشمال البحر الأبيض المتوسط. ويخص الولايات الشمالية باضطراب جوي محل بأمطار غزيرة تخض الولايات الغربية خلال صبيحة الخميس. لتنتقل الأمطار تدريجيا منتصف النهار إلى الولايات الوسطى وستتعدى 50 ملم محليا. لتصبح أكثر غزارة ليلة الخميس إلى الجمعة.

كما أن الثلوج ستكون حاضرة على المرتفعات التي يترواح علوها مابين 700 و800 متر. بداية من مساء يوم الخميس وتكون أكثر كثافة صبيحة الجمعة على مرتفعات البليدة، البويرة، المدية، سيدي بلعباس، سوق اهراس، معسكر، تيارت، بجاية، تيزي وزو، سطيف، باتنة، تيارت، والجلفة.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة إلى غاية يوم الجمعة، فتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء جد باردة بسبب تساقط الثلوج الأيام الفارطة، أين ستسجل 6 درجات تحت الصفر على الولايات الداخلية على غرار البيض، الجلفة، تبارت، باتنة، خنشلة، ميلة، البويرة، البليدة.

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