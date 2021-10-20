أمطار رعدية تتعدى 50 ملم محليا في هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة. من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد. وأضاف نفس المصدر أن كمية الأمطار المرتقبة تتعدى 50 ملم محليا.

وجاء في ذات النشرية أن تساقط الأمطار سيكون بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم غد الخميس. أما الولايات المعنية: إليزي، جانت وتمنراست.

وفي نفس السياق أفادت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها بهبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 50 كلم في الساعة بولاية إن صالح. الرياح ستكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال. كما ستكون بداية من منتصف نهار اليوم وتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.