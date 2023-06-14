أمطار رعدية تتعدى 50 ملم وحرارة شديدة في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم محليا. وهذا من السادسة صباحا إلى غاية منتصف الليل.

كما أشارت المصلحة في نشرية خاصة، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار الرعدية، هي كل من الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية. تيزي وزو، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، أم البواقي، تبسة، خنشلة. مسيلة، بسكرة، باتنة، جانت، تمنراست، إن قزام.

في حين، ستشهد ولاية برج باجي مختار ارتفاع محسوس في درجات الحرارة وهذا إلى غاية السادسة مساء.

هذه الطرقات مغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه

وتسببت التقلبات الجوية الأخيرة والتساقط الغزير للأمطار، في ارتفاع منسوب المياه، حيث أغلقت عدة طرق بمختلف الولايات.

وحسب مصالح الدرك الوطني، “طريقي”، فقد تسبب ارتفاع منسوب المياه في غلق الطرقات بكل من سطيف وميلة. على مستوى الطريق الوطني رقم 102 بالضبط على مستوى وادي المالح بالخرجة الشرقية لبلدية تاملوكة ولاية قالمة.

والطريق مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه بالطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين بلديتي تاجنانت ميلة وبئر العرش العلمة ولاية سطيف.

وتمكنت مصالح الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة من إنقاذ 47 شخصا بولايتي المسيلة وأولاد جلال. كانوا في حالة خطر وذلك إثر التقلبات الجوية الأخيرة.

وحسب ما أفاد به بيان، فإن فرق الحماية المدنية تدخلت من أجل القيام بعدة عمليات إنقاذ وإسعاف أشخاص في حالة خطر وكذا امتصاص مياه الأمطار داخل المنازل والسكنات نتيجة للتقلبات الجوية. مبرزا الوسائل التي تم تسخيرها في كل من ولايات المسيلة، أم البواقي، بسكرة، قسنطينة، قالمة، خنشلة وأولاد جلال.