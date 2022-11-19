أمطار رعدية تتعدى 50 ملم

حذرت، مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم محليا. وهذا إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

في حين، ذكرت النشرية الخاصة، أن الولايات المعنية بالأمطار، هي كل من سوق أهراس، الطارف، عنابة، سكيكدة، قالمة، قسنطينة، ميلة.

وجيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، البويرة، الجزائر العاصمة. والبليدة، المدية، الجلفة، الأغواط، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى. تيبازة ، الشلف، غليزان، معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس. تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم.

أفادت، النشرية الجوية اليومية، أن الأيام القادمة ستشهد تساقط ثلوج على أغلب المرتفعات الغربية والشرقية. والتي يصل علوها بين 1000 و1200 متر.

كما أشارت النشرية الجوية، إلى أن الاضطراب الجوي، الذي يتعلق بأمطار رعدية وثلوج، سيكون مرتقب بداية من الجمعة إلى السبت.

كما ستخص الأمطار سوق اهراس، تبسة، باتنة، قسنطينية، عنابة، الطارف، سكيكدة، جيجل، بجاية، سطيف، العاصمة. إضافة إلى البويرة، تيزي وزو، المدية، تيسمسيلت، بوسعادة، الجلفة، البليدة، الاغواط، تيارت. ومستغانم، وهران، الشلف، عين تيموشنت، معسكر، تلمسان، السعيدة، سيدي بلعباس. وستتراوح بين 30 إلى 50 ملم وتتعدى 50 ملم الشرقية في الأحد.

وستستمر الأمطار في التساقط إلى غاية الاثنين حسب النماذج الرقمية للرصد الجوي.

وشهدت، منذ الأربعاء، العديد من ولايات الوطن، تساقط أمطار نوعا ما غزيرة. كما عرفت السواحل هبوب رياح قوية وصلت سرعتها إلى 70 كلم/سا. وأمواج بلغ علوها الـ5 أمتار.