أمطار رعدية تتعدى 60 ملم محليا ورياح قوية اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، باستمرار تسجيل أمطار رعدية معتبرة محليا، بالإضافة إلى هبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، سيستمر تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بكميات قد تتعدى محليا 60 ملم إلى غاية منتصف الليل.

والولايات المعنية بهذه النشرية هي الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، عين الدفلى، البليدة، المدية والبويرة.

كما أفاد تنبيه الارصاد الجوية، باستمرار تساقط امطار رعدية معتبرة محليا الى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم السبت على كل من ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، باتنة، خنشلة، تبسة وام البواقي.

وستشهد كل من ولايات مستغانم، غليزان وتيسمسيلت استمرار تساقط امطار رعدية معتبرة الى غاية منتصف الليل، حسب تنبيه لذات المصالح.

اما الولايات الجنوبية ستسجل بها استمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير الرمال الى غاية الساعة التاسعة ليلا.

و الولايات المعنية هي بسكرة، الجلفة، الاغواط، البيض، النعامة، بشار، تيميمون، بني عباس، تندوف وادرار.

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