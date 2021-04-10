أمطار رعدية تصل إلى 15 ملم ورياح تتعدى 50 كلم/سا على هذه الولايات
حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، في تنبيه من المستوى الأول، اليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية على المناطق الغربية.
وحسب التنبيه ذاته، فإن كمية الأمطار المتوقعة، تصل إلى 15 ملم محليا وتستمر إلى غاية منتصف النهار.
وعن الولايات المعنية، ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، تلمسان، وهران، عين تموشنت.
كما نبّه الديوان، من استمرار هبوب رياح قوية، تتعدى سرعتها 50 كلم/سا، على المناطق الجنوبية.
وأضافت المصلحة، أن الرياح ستكون مرفقة بتطاير للرمال إلى غاية منتصف النهار.
وذكر التنبيه أن الولايات المعنية، هي كل ورقلة، إليزي، غرداية، الوادي، المنيعة وتقرت.
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