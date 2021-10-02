أمطار رعدية تصل إلى 20 ملم في هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من استمرار تساقط أمطار رعدية على الولايات الشرقية. وهذا بداية من السادسة مساء إلى غاية منتصف الليل، -حسب المصلحة ذاتها-.

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وستصل كمية الأمطار المرتقبة، إلى 20 ملم محليا، -يضيف المصدر ذاته-. وعن الولايات المعنية سوق أهراس، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة. بالإضافة إلى خنشلة، باتنة، قسنطينة وسطيف.

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