إعــــلانات
أخبار الجزائر

أمطار رعدية تصل إلى 20 ملم في هذه الولايات

بقلم اسماء.ع
أمطار رعدية تصل إلى 20 ملم في هذه الولايات
  • 2116
  • 0

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من استمرار  تساقط أمطار رعدية على الولايات الشرقية. وهذا بداية من السادسة مساء إلى غاية منتصف الليل، -حسب المصلحة ذاتها-.

طالع أيضا :

أمطار رعدية في 5 ولايات

وستصل كمية الأمطار المرتقبة، إلى 20 ملم محليا، -يضيف المصدر ذاته-. وعن الولايات المعنية سوق أهراس، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة. بالإضافة إلى خنشلة، باتنة، قسنطينة وسطيف.

📌📌يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=993514
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر