أمطار رعدية تصل إلى 25 ملم في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية تتراوح بين 15 و25 ملم محليا إلى غاية التاسعة ليلا. واشارت المصلحة ذاتها، ان الولايات المعنية هي كل من سيدي بلعباس، تيسمسيلت، الاغواط، المسيلة، برج بوعريريج، تيارت.

وأشار الديوان، أن الجلفة، البيض، المدية، سعيدة، النعامة، سوق اهراس، ميلة، أم البواقي، تبسة، باتنة، معنية أيضا بالأمطار. بالإضافة إلى سطيف، تلمسان، قسنطينة، خنشلة ، اولاد جلال، ادرار، برج باجي، مختار، إن قزام وتمنراست.

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