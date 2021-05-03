أمطار رعدية تصل إلى 30ملم محليا على هذه الولايات بداية من اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية،في تنبيه لها،باستمرار تساقط أمطار رعدية تصل إلى 30 ملم محليا وتستمر إلى غاية الساعة 18:00 مساء.

الولايات المعنية هي: ميلة، سوق أهراس، خنشلة، الطارف، بومرداس، برج بوعريريج، مسيلة، قسنطينة، قالمة.

بالإضافة إلى كل من ولاية عنابة، سكيكدة، سطيف، جيجل، تيزي وزو، تبسة، البويرة، بجاية، باتنة وأم البواقي.

كما أوضحت المصالح ذاتها أن أمطار مرتقبة بداية من الساعة 18:00 إلى غاية 06:00 من صبيحة يوم غد الثلاثاء.

كمية الأمطار المرتقبة تصل إلى 25 ملم محليا، حسب مصالح الأرصاد الجوية.

الولايات المعنية هي: النعامة، عين الدفلى، تيبازة، تيسمسيلت، البيض، المدية، سعيدة، الجلفة، الجزائر العاصمة، تيارت، البليدة، بسكرة والأغواط.