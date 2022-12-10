أمطار رعدية تصل إلى 40 ملم بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم. وهذا بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

كما أشارت النشرية الخاصة، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار، هي كل من الشلف، تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت. إضافة إلى المدية، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، البويرة، قالمة، وسوق أهراس.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، في تنبيه لها من هبوب رياح قوية، تصل سرعتها إلى 60 كلم/سا. وهذا بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم السبت إلى غاية الساعة السادسة مساء.

أما الولايات المعنية بالرياح القوية، فهي كل من تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو. إضافة إلى بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف.

كما أفادت الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، أن رياح قوية وأمواج عالية سيشهدها طول الشريط الساحلي. وهذا إلى غاية الثالثة صباحا من يوم الأحد.