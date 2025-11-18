أمطار رعدية تصل إلى 40 ملم عبر عدة ولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، باستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الثلاثاء.

وحذرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تصل إلى 40 ملم. إلى غاية منتصف نهار اليوم الثلاثاء. وهذا على ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران ومستغانم.

وأفاد تنبيه بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 09:00 من صبيحة اليوم ويستمر التساقط إلى غاية الساعة 18:00. من مساء اليوم، والولايات المعنية هي: النعامة، البيض، بشار و بني عباس.

كما حذر تنبيه ثان من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 من زوال اليوم. ويستمر التساقط إلى غاية الساعة 21:00 مساءً، وهذا على ولايات المدية، تيسمسيلت. غليزان ،معسكر، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، المنيعة وورقلة.

هذا وستشهد ولايات غرداية، تقرت، الوادي، تبسة و خنشلة هي الأخرى تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بداية من منتصف نهار اليوم وإلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.

وتتوقع المصالح نفسها، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم وإلى غاية الساعة 21:00 مساءً على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

