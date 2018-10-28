أمطار رعدية تصل إلى 40 ملم على 16 ولاية أخرى

حذّر الديوان الوطني، للأرصاد الجوية، من أمطار رعدية مرفوقة ببرد، 16 ولاية من الوطن.

وذكرت نشرية خاصة، أن كل من الولايات،البيض،الجلفة،المسيلة،الأغواط،باتنة،خنشلة،تبسة، ستشهد أمطار بداية من 15 سا إلى غاية 3 سا من فجر الإثنين.

وستصل كمية الأمطار بهذه الولايات 25 ملم طيلة مدة صلاحية النشرية الخاصة.

أما كل من الولايات: تيبازة، البليدة، المدية، العاصمة، بومرداس، بجاية، البويرة، تيزي وزو، سطيف، ستتعدى كمية الأمطار بها 40 ملم.

وستكون بداية من منتصف نهار اليوم الأحد، إلى غاية الساعة 12 من يوم الإثنين.