أمطار رعدية تصل إلى 40 ملم في هذه المناطق

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، في نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 40 ملم محليا. بداية من السادسة مساء الى غاية السادسة من صباح يوم الخميس.

وذكرت المصلحة ذاتها، أن الولايات المعنية هيكل من سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، تيارت، تيسمسيلت، المدية. غضافة إلى البويرة، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، ام البواقي، تبسة، خنشلة، بسكرة.

كما أشار الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن مناطق أخرى، ستشهد بداية من التاسعة ليلا إلى منتصف نهار الخميس، أمطار رعدية. تصل هي الأخرى 40 ملم محليا.

وأضافت النشرية الخاصة، أن الولايات المعنية هي كل من البيض، الاغواط، الجلفة، المسيلة، أولاد جلال، غرداية.