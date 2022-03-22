أمطار رعدية تصل إلى 40 ملم مرفوقة ببرد إلى غاية يوم الأربعاء

حذرت مصالح، الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد. كما أشارت المصلحة، إلى أن الولايات المعنية هي كل من الجزائر العاصمة، تيبازة ، بومرداس تيزي وزو، البويرة، المدية والبليدة.

في حين، ستستمر الأمطار في التساقط إلى غاية الساعة 18سا من مساء اليوم الثلاثاء . كما ستصل كميتها إلى 40 ملم محليا.

ونبه الديوان، في نشرية أخرى، من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد تصل إلى 30 ملم محليا.كما أفادت المصلحة، إلى أن الولايات المعنية، هي كل من تيارت، تيسمسيلت، الجلفة، المسيلة وبرج بوعريريج. والأمطار متوقعة بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء إلى غاية منتصف الليل.

كما حذرت المصلحة، من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد تصل إلى 40 ملم محليا. وفي ما يخص الولايات المعنية، ذكر التنبيه، تلمسان، عين تيموشنت، وهران .

في حين، من المتوقع، أن تبدأ الأمطار من منتصف الليل إلى غاية يوم غد الأربعاء.

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في حين، نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها “طريقي” منشور توعوي حول احتياطات السلامة عند السياقة عند هبوب الرياح. واوضحت ذات المصالح عبر صفحتها الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور ان عدد من ولايات الوطن تعرف هبوب رياح قوي، أو أمطار وزوابع رملية الامر الذي يصعب السياقة وكذا حركة سير المركبات. وبهذا تنصح ذات المصالح بالحيطة والحذر خاصة المركبات ذات الارتفاع الهائل. وذلك نتيجة لطبيعة هيكلها أوالحمولة التي تنقلها.

ولتفادي الحوادث قدمت مصالح الدرك الوطني بعض النصائح بالنسبة للسياقة في الظروف المناخية. والتي تتميز بهبوب الرياح وموجات الغبار والرمال، وأمطار.

تجنب استخدام السرعة أثناء القيادة، لصعوبة التحكم في المركبة في وجود الرياح والعواصف، الأمطار. مع التأكد من استعمال الأضواء الأمامية، والخلفية للمركبة، لكن ليست بدرجة قوية حتى لا تؤثر على رؤية الآخرين على الطريق.