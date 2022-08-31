أمطار رعدية تصل إلى 40 ملم وبرد في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية تتراوح كميتها من 20 إلى 40 ملم محليا. كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الأمطار الرعدية ستستمر إلى غاية العاشرة ليلا.

اما الولايات المعنية بالأمطار فهي كل من خنشلة، تبسة، ام البواقي، باتنة، سوق اهراس، برج بو عريريج. إضافة إلى سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، المسيلة و بسكرة.

في حين، حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من استمرار موجة الحر بدرجات حرارة تتراوح بين 40 إلى 42 درجة تحت الظل.

كما أشارت نشرية خاصة للمصلحة ذاتها، أن الولايات المعنية بالموجة الحر، هي كل من الطارف، جيجل، سكيكدة، بجاية، عنابة.