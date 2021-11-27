أمطار رعدية تصل إلى 40 ملم ورياح تتعدى 60 كلم/سا في هذه المناطق

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، في تنبيه لها، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على المناطق الجنوبية. كما ستصل كمية الأمطار المرتقبة تصل إلى 40 ملم محليا بداية من منتصف النهار إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

وأضافت المصلحة، أن 7 ولايات جنوبية، ستشهد أمطار رعدية على كل من الوادي، ورقلة، تقرت، المنيعة. إضافة إلى تيميمون، بني عباس، أدرار.

ومن جهة ثانية، حذرت المصلحة ذاتها، من هبوب رياح قوية على السواحل تتعدى 60 كلم/سا. وهذا بداية من التاسعة صباحا إلى غاية منتصف الليل.

كما ذكر التنبيه، أن الولايات المعنية هي كل من تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم. إضافة إلى الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس.

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بالمقابل تتوقع مصالح الأرصاد الجوية قدوم إضطراب جوي آخر نشيط الفعالية محمّل بأمطار غزيرة وثلوج كثيفة بداية من أمسية اليوم الجمعة على كافة الولايات الشمالية للوطن.

وحسب توقعات ذات المصالح، فإن الأجواء المرتقبة إلى غاية يوم السبت، ستكون صافية ومستقرة خلال صبيحة يوم الجمعة على الولايات الشرقية والوسطى، في حين ستبقى الأجواء مغشاة مع بعض الأمطار على الولايات الغربية.

وستتغير الوضعية الجوية بداية من أمسية اليوم الجمعة بسبب قدوم إضطراب جوي قوي ونشيط الفعالية بسبب منخفض للضغط الجوي على البحر الأبيض المتوسط، محمل بأمطار وثلوج. كما ستكون الأجواء ممطرة مع تساقط ثلوج على المرتفعات التي تفوق 1000 متر

أما يوم السبت فالأجواء غائمة وممطرة وباردة على كل ولايات الوطن مع تساقط ثلوج على مرتفعات التي تتجاوز 900 متر. ويتراوح سمكها مابين 10 و15 سنتمتر، خاصة على مرتفعات البيض، تيارت والنعامة

كما ستعرف درجات الحرارة تراجعا ملحوظا بسبب الإضطراب الجوي

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