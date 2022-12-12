أمطار رعدية تصل إلى 50 ملم على 17 ولاية بداية من الخميس

أفادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، اليوم الاثنين، أن العديد من ولايات الوطن ستشهد أمطار رعدية غزيرة بداية من الخميس المقبل. كما أشارت النشرية الجوية اليومية لقناة النهار، إلى أن الأمطار الرعدية ستتراوح بين 30 و40 ملم محليا، وتصل إلى 50 ملم محليا.

في حين، ذكرت النماذج الرقمية ذاتها، أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من سيدي بلعباس، تلمسان، معسكر، مستغانم، تيارت البليدة. إضافة إلى العاصمة، سعيدة، الشلف، البويرة، تيزي وزو، بسكرة، باتنة، سطيف، جيجل وبجاية.

وبالمقابل، سيكون الطقس بداية من اليوم الاثنين، وإلى غاية ليلة الأربعاء، مستقر على أغلب المناطق الشمالية للوطن.

أما البحر فسيكون من قليل الاضطراب إلى مضطرب، وسرعة الرياح تصل إلى 50 كلم/سا في الوسطى و60 كلم/سا في الغربية. بأمواج عالية يصل علوها إلى 3 أمتار.