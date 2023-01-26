أمطار رعدية تصل إلى 50 ملم في هذه المناطق

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم. كما يمكن أن تتعدى 50 ملم محليا وتكون مرفوقة بحبات البرد. وهذا إلى غاية منتصف نهار اليوم الخميس.

في حين، ذكرت المصلحة ذاتها، أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من الشلف، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، إضافة إلى البليدة، المدية، البويرة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، شمال سطيف، سكيكدة وعنابة.

وفي نشرية خاصة ثانية، حذّر الديوان، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتراوح بين 20 و 40 ملم. وتكون مرفوقة بحبات البرد إلى غاية منتصف نهار اليوم الخميس.

وعن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، غليزان، معسكر وسيدي بلعباس.

وقامت قيادة الدرك الوطني، بتنصيب خلية متابعة حالة شبكة الطرقات بمركز الاعلام وتنسيق المرور، قسم أمن الطرقات.

وحسب فيديو مصور نشرته مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك “طريقي والخاصة”،فإن الخلية تعمل على متابعة حالة شبكة الطرقات في كامل التراب الوطني.

كما تعمل الخلية أيضا، على تكثيف التواجد الميداني في محاور الطرق التي تسجل تراكما للثلوج، إضافة إلى سهر وحدات الدرك على ضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم بالمناطق المتضررة.

وتتابع الخلية، تأمين قوافل الاعانات بالمواد الغذائية الخاصة بالمناطق المعزولة، ومرافقة المواطنين ومستعملي الطريق المتوجهين إلى المناطق السياحية من الصباح حتى عودة آخر مواطن.