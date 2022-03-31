أمطار رعدية تصل إلى 50 ملم في هذه المناطق الشمالية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على المناطق الشمالية. كما أشارت المصلحة، إلى أن الأمطار مستمرة الى غاية التاسعة ليلا وتصل كميتها لـ50 ملم محليا.

في حين، ذكر الديوان، في تنبيه له، أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة. إضافة إلى البليدة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، غليزان، معسكر، تيارت، بسكرة، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي. وميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، عنابة والطارف.

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تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل من صافية إلى مغشاة بسحب عابرة محملة بأمطار متفرقة. مع درجات حرارة فصلية لن تتعدى 22 درجة على الولايات الشمالية.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية “للنهار”، أن توقعات الطقس يوم الجمعة ليلة الشك لتحري هلال رمضان، ستكون الأجواء بها غائمة على المناطق الغربية والوسطى خاصة الساحلية منها مرفوقة بزخات من الأمطار لتزول تدريجيا أواخر الليل.

بينما على المناطق الشرقية، تتوقع ذات المصالح أن تكون غائمة بسحب كثيفة. مع أمطار تكون أحيانا رعدية أواخر الليل. في حين ستكون الأجواء بالمناطق الجنوبية مستقرة مع بعض السحب من النوع العالي.

وأشارت ذات المتحدثة، أن توقعات الطقس المرتقبة يوم السبت ستتحسن على المناطق الشمالية بعد انقشاع السحب السفلى. مع بعض السحب العابرة وأمطار متفرقة على المناطق الشرقية.