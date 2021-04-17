أمطار رعدية تصل إلى 50 ملم في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 30 ملم محليا.

ومن المرتقب –تضيف المصلحة ذاتها- أن يستمر تساقط الأمطار إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

وعن الولايات المعنية بالتنبيه، أم البواقي، باتنة، بسكرة، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، سطيف، قالمة، قسنطينة، بومرداس، خنشلة.

بالإضافة إلى سوق أهراس، تيبازة، ميلة، البويرة، المدية، برج بوعريريج، عين الدفلى.

ومن جهة ثانية نبه الديوان، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 50 ملم محليا إلى غاية فجر الأحد.

أما الولايات المعنية بهذه الأمطار ذكرت المصلحة، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.