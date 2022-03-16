أمطار رعدية تصل إلى 50 ملم مصحوبة ببرد على هذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد على الولايات الغربية للوطن مساء اليوم الأربعاء.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد. حيث من المرتقب أن تصل كميتها المرتقبة إلى 50 ملم محليا. كما سيكون تساقط الأمطار من الساعة 15:00 إلى غاية منتصف نهار الغد الخميس. وستتساقط الأمطار على ولايات سعيدة، معسكر، تيارت وغليزان.

كما حذرت نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد تصل كميتها إلى 40 ملم محليا. على ولايات تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، تيبازة، الجزائر العاصمة و بومرداس. وسيكون تساقط الأمطار من الساعة 18:00 اليوم الأربعاء إلى الساعة 06:00 يوم غد الخميس.

بالإضافة كذلك إلى نشرية خاصة تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد. والتي تصل إلى إلى 50 ملم محليا. حيث ستستمر إلى غاية الساعة 18:00 غدا الخميس. على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، عين تموشنت، وهران، مستغانم و الشلف.

كما حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تصل إلى 40 ملم محليا. وجاء في التنبيه أنها ستستمر في التساقط إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء. أما الولايات المعنية : تلمسان، عين تموشنت، سعيدة، سيدي بلعباس، النعامة والبيض.

وفي تنبيه ثانٍ حذّرت ذات المصالح من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تصل إلى 30 ملم محليا. بداية من الساعة 15:00 اليوم ليستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الخميس. على ولايات تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، معسكر، غليزان، عين الدفلى، المدية، تيسمسيلت، تيارت، الجلفة والأغواط.