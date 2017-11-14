أمطار رعدية تصل إلى 80 ملم بالمناطق الشرقية

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من استمرار تساقط الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وبرد على ولايات الوسطى الشرقية والشرقية.

وستستمر الأمطار خلال الـ24 سنة القادمة حتى يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2017 على الساعة 9 :00 صباحا، ستصل إلى 40 ملم قد تتجاوزها محليا خلال فترة صلاحية النشرية.

كما ذكر نفس البيان لذات المصالح أن الولايات المعنية هي: سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس وشمال تبسة.

وفي ذات البيان، يمكن أن تتجاوز كمية الأمطار 80 ملم محليا على المدن الساحلية والمناطق الساحلية القريبة، إلى غاية منتصف نهار يوم الخميس 16 نوفمبر.

في الولايات التالية: سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس وشمال تبسة.