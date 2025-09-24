أمطار رعدية تصل 50 ملم عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية اليوم الأربعاء، على عدة ولايات من الوطن.

وحذّر تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي بومرداس، الجزائر، تبسة، خنشلة، باتنة، بسكرة، المسيلة، الجلفة، تيارت، الأغواط، معسكر، سعيدة، البيض، النعامة وجيجل.

وحسب تنبيه آخر باللون البرتقالي، ستشهد ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف تساقط أمطار رعدية تتراوح كميتها بين 20 ملم و 40 ملم وتصل أو تتجاوز 50 ملم محليا.

ومن المتوقع أن يستمر تساقط الأمطار نهار اليوم الأربعاء إلى غاية الساعة 10:00 صباحاً.

