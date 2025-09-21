إعــــلانات
الوطني

أمطار رعدية تضرب هذه الولايات

بقلم عايدة.ع
أمطار رعدية تضرب هذه الولايات
  • 1844
  • 0

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا اليوم الأحد على عدة ولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، ستشهد بعض الولايات تساقط أمطار رعدية بداية من الساعة 18:00 إلى غاية الساعة 3:00 صباحاً من يوم الإثنين.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي: تيزي وزو، بجاية، سطيف، البويرة، المدية، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس. النعامة، البيض، أم البواقي، سوق أهراس، تبسة، خنشلة، الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، ميلة و قالمة.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/9DUYS
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر