أمطار رعدية تضرب 16 ولاية اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، في نشرية خاصة، من تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد على المناطق الشمالية.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية هي: تيبازة، العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس، تيزي وزو، غليزان، مستغانم، الشلف، تيسمسيلت، عين الدفلى.

ومن المتوقع أن يكون تساقط الأمطار بداية من الساعة 6:00 صباحا إلى غاية 18:00 مساء من نهار اليوم.

كما ستشهد كل من الشرقية أمطار رعدية تتعدى 50 ملم محليا، حسب ذات النشرية.

الولايات الشرقية المعنية بالنشرية هي: جيجل، بجاية، سكيكدة، عنابة، الطارف.

وسيكون تساقط الأمطار بهذه الولايات بداية من الساعة 21:00 ليلا إلى غاية فجر السبت.