أمطار رعدية تضرب 16 ولاية اليوم

أخبار الجزائر
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أمطار رعدية تضرب 16 ولاية اليوم
بقلم عايدة.ع

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، في نشرية خاصة، من تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد على المناطق الشمالية.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية هي: تيبازة، العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس، تيزي وزو، غليزان، مستغانم، الشلف، تيسمسيلت، عين الدفلى.
ومن المتوقع أن يكون تساقط الأمطار بداية من الساعة 6:00 صباحا إلى غاية 18:00 مساء من نهار اليوم.
كما ستشهد كل من الشرقية أمطار رعدية تتعدى 50 ملم محليا، حسب ذات النشرية.
الولايات الشرقية المعنية بالنشرية هي: جيجل، بجاية، سكيكدة، عنابة، الطارف.
وسيكون تساقط الأمطار بهذه الولايات بداية من الساعة 21:00 ليلا إلى غاية فجر السبت.


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