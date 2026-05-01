أمطار رعدية تفوق 15 ملم على هذه الولايات بداية من اليوم 

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة في نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن.

وحسب النشرية الخاصة من المستوى الثاني من المحتمل أن تصل كمية الأمطار المتساقطة تصل أوتفوق 15 ملم محليا .

وأكد الديوان أن صلاحية النشرية تمتد، من الساعة 13:00 إلى غاية الساعة 22:00.

والولايات المعنية هي: الجزائر، تيبازة، البليدة، إليزي، ورقلة، الأغواط، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، الشلف، عين الدفلى، بومرداس، غرداية، البيض، معسكر، وغليزان.