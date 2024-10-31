أمطار رعدية تفوق 20 ملم على هذه الولايات 

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة، مساء اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية على عدد من ولايات الوطن.

وأوضح الديوان أن تساقط الأمطار سيكون ابتداء من اليوم الخميس على الساعة 21سا00دقيقة ليلاً. إلى غاية يوم الجمعة على الساعة 06سا 00دقيقة صباحاً.

الولابات المعنية هي كل من سوق أهراس، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، أم البواقي، ميلة، تبسة، قالمة، تيزي وزو، باتنة، عنابة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، جيجل والطارف.

ومن المتوقع أن تصل أو تفوق كمية الأمطار المتساقطة 20 ملم.