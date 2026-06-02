أمطار رعدية تمس هذه الولايات غدا الأربعاء

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، في العديد من ولايات الوطن. وهذا يوم غد الأربعاء.

كما أشارت المصلحة ذاتها في تنبيه لها من المستوى الأول، إلى أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار الرعدية هي إليزي عين قزام. جانت، تمنراست، تبسة.

وفي تنبيه آخر، حذّرت من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة في كل من ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة و الطارف.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور