أمطار رعدية جد غزيرة تتعدى 80 ملم في هذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية جد غزيرة على الولايات الوسطى والشرقية بداية من صبيحة الغد.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذّرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة،

حيث تتعدى كمية الأمطار المتوقعة 50 ملم بداية من الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الأحد إلى غاية الساعة الثالثة مساء يوم الإثنين.

وفي نشرية ثانية حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بكميات تتعدى 80 ملم بداية من الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الأحد. لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين على الأقل. على ولايات بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة و الطارف.