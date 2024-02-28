أمطار رعدية جد غزيرة تصل 140 ملم على هذه الولايات

حذرت نشرية خاصة للارصاد الجوية من تساقط امطار رعدية جد غزيرة بكميات تتراوح بين 80 و 100ملم. وقد تتعدى 140ملم محليا إلى غاية التاسعة من ليلة الخميس .

وتتعلق الولايات المعنية بكل من بجاية، جيجل، سطيف، ميلة.

كما حذرت نشرية خاصة ثانية للأرصاد الجوية من تساقط أمطار جد غزيرة تتراوح بين 60و80ملم. وقد تتعدى 110ملم إلى غاية منتصف نهار يوم غد الخميس.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من بومرداس، البويرة، برج بوعريرج، تيزي وزور.

كما حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط امطار غزيرة بكميات تتراوح بين 30و40ملم. وقد تتعدى 50ملم محليا إلى غاية ثالثة من صباح يوم غد الخميس.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من تيبازة، الجزائر العاصمة، عين الدفلى، البليدة، المدية.

وحذرت نشرية خاصة رابعة للأرصاد الجوية من تساقط امطار غزيرة، بكميات تتراوح بين 30و50ملم. وقد تتعدى 60ملم محليا إلى غاية التاسعة من ليلة يوم غد الخميس.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من سكيكدة، عنابة، الطارف، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، ام البواقي، باتنة، خنشلة، تبسة.