إعــــلانات
الوطني

أمطار رعدية جد غزيرة على هذه الولايات اليوم

بقلم نادية بن طاهر
أمطار رعدية جد غزيرة على هذه الولايات اليوم
  • 3387
  • 0

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، بتوقع استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، فإن كميات الأمطار المتوقعة، ستصل إلى 40 ملم، وستكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد.

وتستمر صلاحية النشرية الخاصة، إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الإثنين.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، تيارت، الأغواط والجلفة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

;

رابط دائم : https://nhar.tv/JVEaV
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر