أمطار رعدية جد غزيرة على هذه الولايات اليوم

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، بتوقع استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، فإن كميات الأمطار المتوقعة، ستصل إلى 40 ملم، وستكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد.

وتستمر صلاحية النشرية الخاصة، إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الإثنين.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، تيارت، الأغواط والجلفة.

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