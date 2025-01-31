أمطار رعدية جد غزيرة على هذه الولايات

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية نشرية خاصة، تتوقع فيها تساقط أمطار رعدية معتبرة محليًا في عدد من الولايات.

وحسب ذات النشرية، فمن المتوقع أن تصل كميات الأمطار المتساقطة، إلى 30 ملم.

وتمتد صلاحية هذه النشرية من اليوم الجمعة على الساعة 18:00 مساءً إلى غاية الساعة 06:00 من صباح يوم غد السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه التقلبات الجوية في كل من المنيعة، الأغواط، وغرداية.

حيث يُنتظر أن تعرف هذه المناطق اضطرابات جوية مصحوبة بعواصف رعدية.

فيما أفادت نشرية خاصة ثانية للأرصاد الجوية، بتوقع تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، بكميات تصل إلى 40 ملم محليا.

وستكون صلاحية النشرية بداية من الساعة السادسة من صبيحة السبت، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من بجاية، وجيجل، وسكيكدة، وعنابة، والطارف، وقالمة، سطيف، وسوق أهراس.