أمطار رعدية جد غزيرة على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات معتبرة محليا على الولايات الوسطى والشرقية للبلاد وحتى الجنوبية منها نهار اليوم الإثنين.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، ستشهد ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، عين الدفلى و البليدة استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية الساعة 15:00 اليوم.

كما سيستمر تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا على ولايات تيسمسيلت، المدية ،الجلفة، الأغواط و غرداية. إلى غاية منتصف نهار اليوم الإثنين.

فيما ستشهد ولايات تيزي وزو، بجاية، البويرة، برج بوعريريج و المسيلة، استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم.

وفي تنبيه آخر حذرت ذات المصالح من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 09:00 من صباح اليوم. وتستمر إلى غاية الساعة 21:00 مساء.

وهذا على ولايات سطيف، باتنة، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، ميلة، قسنطينة، قالمة، أم البواقي. سوق أهراس، تبسة، خنشلة، الوادي، تقرت و ورقلة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور