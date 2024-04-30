أمطار رعدية جد غزيرة على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية جد غزيرة، مرفوقة بحبات برد في العديد من ولايات الوطن.

وفي نشرية خاصة، باللون البرتقالي، ستكون الولايات الوسطى والشرقية على موعد مع أمطار جد غزيرة ستصل إلى 50 ملم محليا. وهذا على كل من ولايات سوق أهراس، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، ميلة، أم البواقي، تبسة. قالمة، تيزي وزو، باتنة، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، خنشلة، الطارف، بومرداس، البويرة.

كما وضع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، يحذر من تساقط أمطار رعدية. وهذا على كل من العاصمة، ورقلة، تيبازة، الوادي، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، الشلف، مستغانم، الجلفة، عين الدفلى، المدية، البليدة. بداية من منتصف النهار إلى الساعة التاسعة ليلا.