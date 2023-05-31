أمطار رعدية جد غزيرة على 18 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. مرفوقة بحبات برد على الولايات الوسطى والشرقية اليوم.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، أفادت أن كمية الأمطار المرتقبة تتراوح بين 20 و 40 ملم. و يمكن أن تتعدى محليا 50 ملم. كما أن تساقط الأمطار سيستمر إلى غاية الساعة 15:00 اليوم الأربعاء.

وستتساقط الأمطار على ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، البويرة، المدية وعين الدفلى

وفي تنبيه ٱخر حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم. وتساقط الأمطار يستمر إلى غاية الساعة 21:00 اليوم على ولايات باتنة، خنشلة، أم البواقي، قالمة، سوق أهراس، تبسة، الجلفة والمسيلة.