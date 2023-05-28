أمطار رعدية جد غزيرة على 31 ولاية اليوم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية جد غزيرة على الولايات الشمالية الوطن طيلة نهار اليوم الأحد.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، أعلنت عن تساقط أمطار رعدية على ولايات البويرة، تيزي وزو، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، بجاية، جيجل. كما أن كمية الأمطار تتراوح من 20 الى 40 وتتعدى 50 ملم بداية من الثالثة صباح اليوم الي غاية السادسة مساء.

وفي نشرية ثانية حذرت من تساقط أمطار تتعدي 50 ملم أحيانا على ولايات عين الدفلى، الشلف، الجزائر العاصمة ، بومرداس، تيبازة، تيارت، تيسمسيلت، المدية، البليدة، الجلفة. حيث أن تساقط الأمطار سيستمر إلى غاية الثالثة مساء.

كما حذرت ذات المصالح، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأحد. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، الأغواط.

بالإضافة كذلك إلى تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأحد لتستمر إلى غاية منتصف الليل. على ولايات ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة.