أمطار رعدية جد غزيرة على 32 ولاية اليوم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية للوطن بداية من مساء اليوم الجمعة.

وفي نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة بداية من الثانية زوالا إلى غاية العاشرة ليلا. حيث تتراوح كميتها بين 20 و40 ملم محليا. على ولايات برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة وقالمة. بالإضافة كذلك إلى سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة.

كما حذّرت في نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد، تتراوح كميتها بين 20 و40 ملم وقد تتعدى 50 ملم محليا. بداية من الثالثة بعد الزوال إلى غاية الثالثة بعد زوال غد السبت.

وسيخص تساقط الأمطار ولايات تيبازة، عين الدفلى، البليدة، المدية، الجزائر العاصمة. بومرداس، البويرة، تيزي وزو وبجاية.

كما حذرت في نشرية أخرى من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد.تتراوح كميتها ما بين 20 و40 ملم وقد تتعدى 50 ملم محليا. بداية من التاسعة ليلا إلى غاية الثالثة بعد زوال يوم غد السبت. على ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف وسيدي بلعباس. بالإضافة كذلك إلى معسكر، سعيدة، غيليزان، تيارت، تيسمسيلت، شمال الجلفة والمسيلة.