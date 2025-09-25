مرفوقة ببرد..أمطار رعدية جد غزيرة في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بكميات تتعدى 40 ملم و تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد.

ويستمر تساقط الأمطار إلى غاية 18سا من مساء اليوم الخميس على الأقل.

اما الولايات المعنية بالنشرية الخاصة، فهي كل من المسيلة، باتنة، برج بوعريريج، سطيف، البويرة، تيزي وزو و بجاية.

كما نبه الديوان، من تساقط أمطار رعدية بداية من منتصف النهار إلى غاية منتصف الليل. على كل من الأغواط، الجلفة، تيارت، المدية، تيسمسلت، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة خنشلة، بسكرة، الوادي و تقرت، العاصمة، البليدة.