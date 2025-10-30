أمطار رعدية جد غزيرة في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، في نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا.

وحسب المصلحة ذاتها، فإن كميات الأمطار المتوقعة تصل إلى 40 ملم محليا. وهذا بداية من الساعة 13:00 إلى غاية الساعة 20:00 مساء.

أما الولايات المعنية بالنشرية الخاصة، فهي كل من مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس. البليدة، المدية، عين الدفلى، غليزان.

كما حذرت ذات المصلحة من تساقط أمطار رعدية معتبرة، تصل إلى 40 ملم محليا. بداية من اليوم على الساعة 13:00 إلى غاية الساعة 01:00 من غد الجمعة. البويرة، تيزي وزو، بجاية، برج بوعريريج، سطيف، الجلفة، المسيلة، باتنة.

وتوقع الديوان بتساقط أمطار رعدية معتبرة قد تتعدى 50 ملم محليا. بداية من اليوم على الساعة 13:00 إلى غاية الساعة 06:00 من غد الجمعة. في كل من جيجل، سكيكدة، عنابة.

