أمطار رعدية جد غزيرة في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، في نشرية خاصة من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة. بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم محليا وتتعدى 50 ملم إلى غاية الرابعة مساءا.

كما أشارت النشرية الخاصة، إلى أن الولايات المعنية هي كل من تيبازة، البليدة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، شمال البويرة، وشمال المدية.

وفي نشرية خاصة ثانية، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم محليا. بداية من التاسعة صباحا إلى غاية العاشرة ليلا.

في حين، ذكر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الولايات المعنية هي كل من برج بوعريريج، ميلة، سطيف، قسنطينة، قالمة. جنوب بجاية، جنوب سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق اهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة، تبسة، جيجل.