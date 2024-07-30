أمطار رعدية.. حرارة جد مرتفعة اليوم في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار موجة الحر على الولايات الغربية والشرقية للوطن اليوم. مع تساقط أمطار رعدية بالجنوب.

وفي نشرية خاصة حذرت من موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتعدى 46 درجة تحت الظل. إلى غاية يوم الاربعاء على ولايات سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، غيليزان، الشلف، عين الدفلى.

وفي نشرية خاصة للأرصاد الجوية تحذر من موجة حر درجات حرارة جد مرتفعة تتعدى 42 درجة تحت الظل. إلى غاية يوم الاربعاء على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف.

وفي تنبيه للأرصاد الجوية حذرت من امطار و رعود. بداية من الثالثة بعد الزوال إلى غاية التاسعة ليلا على ولايات تمنراست، ادرار وان قزام.