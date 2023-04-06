أمطار رعدية.. رياح عاتية على هذه الولايات بداية من اليوم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية على الولايات الوسطى والغربية. بالإضافة كذلك إلى تساقط أمطار رعدية على المناطق الجنوبية وهبوب رياح قوية مع تشكيل زوابع رملية.

وحسب تنبيه لذات المصالح باللون البرتقالي يحذّر من هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها مابين 60 إلى 70 كلم/سا. وتتعدى أحيانا 80 كلم/سا على ولايات بشار، بني عباس، جنوب البيض، تيميمون، المنيعة، غرداية، ورقلة.

كما أن التنبيه صالح من منتصف نهار اليوم إلى غاية السادسة مساء.

وفي تنبيه ثاني باللون الأصفر حذّرت من هبوب رياح قوية، على ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، وعين تموشنت. بالإضافة كذلك إلى ولايتي الوادي وتقرت مع تطاير للرمال وزوابع رملية إلى غاية الثالثة صباحا من يوم غد الجمعة.

كما حذّرت في تنبيه آخر باللون الأصفر من تساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايات المنيعة، غرداية، البيض، بشار، بني عباس، تيميمون، تندوف، أدرار، عين صالح، وتمنراست.

حيث أن تساقط الأمطار سيكون بداية من التاسعة صباحا إلى غاية منتصف الليل.